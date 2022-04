Bucciantini: “Nico Gonzalez deve migliorare nell’ultima giocata, la sbaglia troppo spesso. Cabral? E’ al settanta per cento”

Il giornalista e opinionista di Sky Sport Marco Bucciantini ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “Nico Gonzalez credo sia il giocatore che ha causato più ammonizioni in tutto il campionato. E’ uno che, quando non sai che fare, riesce a portarti la palla nella metà campo avversaria. Se devo trovargli un difetto, spesso sbaglia l’ultima giocata; se lui riesce a migliorare in questo, diventa un top della Serie A”.

E poi su Cabral ha aggiunto: “E’ chiaramente un giocatore a cui manca la condizione che lo faccia sentire forte e dominante in campo. Ieri è venuto spesso incontro, aprendo talvolta il gioco sugli esterni in maniera notevole, ma resta un giocatore al 70%. Mi chiedo dunque come mai abbiamo venduto un attaccante in super forma per prendere uno non in condizione”.

E infine: “Dobbiamo renderci conto che la Fiorentina sta avendo lo stesso rendimento di Lazio e Roma. Se la sta giocando con squadre che l’anno scorso chiudevano il campionato con venti punti in più”.