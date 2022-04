Bucciantini: “Nico Gonzalez può diventare uno dei migliori in Serie A. Igor è un protagonista assoluto, è ottimo per il gioco di Italiano”

A Radio Bruno è intervenuto il giornalista Marco Bucciantini per parlare di Fiorentina e della crescita di alcuni giocatori sotto la gestione Italiano. Queste le sue parole: “Dico tre noni: Duncan, Sottil e Saponara. Anno scorso non erano nemmeno riserve e sono stati mandati via. Quest’anno stanno facendo bene e hanno dato diversi fastidi alle avversarie. Ci aggiungo Igor, che sta facendo benissimo. È un giocatore ricco di errori nel suo passato, ora è un protagonista assoluto. Sa giocare la palla, è ottimo per il modo di giocare della Fiorentina. Spesso le avversarie preferiscono andare sul lato di Milenkovic.

E ancora: “Se Nico Gonzalez migliora nell’uno contro uno, diventa uno dei 4-5 giocatori migliori della Serie A, a me lui non preoccupa. Sono convinto che nel momento in cui parte, non lo fermi più. Contro l’Empoli Saponara e Biraghi avevano fatto l’errore dell’anno, ma sulla fascia sinistra poi siamo stati tanto puliti nella costruzione del gioco. In questa squadra servono anche giocatori meno istintivi come l’ex Spezia”