Bucciantini: “Non credo che sia detta l’ultima parola sul futuro di Vlahovic a Firenze. Lui via a gennaio? Difficilissimo”

A Radio Sportiva ha parlato il giornalista Marco Bucciantini, intervenendo sul futuro di Dusan Vlahovic. Queste le sue parole sul serbo:

“Ad oggi nessun club italiano può permettersi Vlahovic, che vale non meno di 80-90 milioni. Solo qualche squadra europea, sicuramente non la Juventus. Bisogna vedere se uno di questi top club vorrà fare un’operazione del genere a gennaio, ma è difficile da pensare. Non credo che la storia di Vlahovic sia già scritta. Almeno fino a giugno rimarrà a Firenze, poi si vedrà”.