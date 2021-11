Bucciantini: “Non prendo nemmeno in considerazione l’ipotesi che Vlahovic lasci la Fiorentina a gennaio. Se partisse lui allora a gennaio servirebbero tre giocatori”

L’opinionista di Sky Sport, Marco Bucciantini, è intervenuto come di consueto ai microfoni di Radio Bruno: “I nomi che gravitano intorno al mercato della Fiorentina sono buoni. C’è da dire che Gonzalez deve essere un giocatore da almeno da 10 gol l’anno, ma per adesso così non è stato. La Fiorentina deve andare sul sicuro in alcuni ruoli per poi potersi permettere delle scommesse su altri. Bisogna sbagliare poco. Con poco si può fare molto, ma quel poco deve essere fatto bene. Alcuni giocatori sono stati sbagliati, basta guardare il monte ingaggi per accorgersene. La dirigenza viola sa cosa manca alla squadra di Italiano. Serve qualcosa in attacco subito. Italiano però è stato importante: quattro mesi fa giocatori come Saponara e Duncan non ce li avevi, mentre oggi sono rigenerati”.

Poi su Vlahovic, Bucciantini ha aggiunto: “Non prendo nemmeno in considerazione l’ipotesi che Vlahovic lasci la Fiorentina a gennaio. Se partisse lui allora a gennaio devi fare tanto. Servirebbero tre giocatori a quel punto. Il serbo è stato decisivo l’anno scorso. così come lo è tutt’oggi per la squadra di Italiano. Le possibilità per me sono due: o si vende a giugno oppure si accetta di perderlo a fine contratto a giugno 2023. E’ chiaro che la Fiorentina non abbia interesse nel perdere il suo gioiello a zero, ma quelle sono scelte che spettano alla società”.