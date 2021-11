Bucciantini: “Peccato che contro la Juventus non ci sia Gonzalez. La Fiorentina a gennaio, con poco, può migliorare tanto. Italiano ha semplificato le cose. Obiettivo minimo della squadra di Commisso è conquistare 60 punti a fine stagione”

L’opinionista di Sky, Marco Bucciantini ha parlato così di Fiorentina a Radio Bruno, a due giorni dalla partita contro la Juventus: “Mi spiace che mancherà Gonzalez contro i bianconeri. E’ un giocatore internazionale, che si esalta nei grandi match, peccato non possa essere della partita. Tuttavia con il ritmo a cui ci ha abituato la squadra di Italiano in queste prime gare possiamo mettere in difficoltà la Vecchia Signora. Loro vengono da una vittoria in Champions League, ma per adesso la classifica del campionato dice ben altro”.

Bucciantini ha poi aggiunto: “Dybala e Chiesa sono il futuro della Juventus. Mi viene da ridere quando sento dire che i due non possono ancora giocare insieme. Contro lo Zenit hanno dimostrato che non è così. La fase difensiva della Fiorentina sta crescendo, ma deve esser fatta dall’intera squadra, non solo dai quattro difensori. E’ una questione fisica. Se la squadra sta bene atleticamente riesce a correre bene all’indietro e a mantenere la solidità necessaria”.

Infine il giornalista ha concluso: “Finora la Fiorentina ha ottenuto risultati gratificanti in queste 11 gare. Potevamo pareggiare un paio di partite, ma è anche vero che qualche gara è stata vinta invece di esser stata pareggiata. Questa squadra a gennaio, con poco, può essere aiutata. Con poco può migliorare tanto. Italiano ha semplificato le cose. Adesso si vede chiaramente cosa manca a questa squadra per fare quel salto di qualità. Obiettivo primario della Fiorentina di Commisso è arrivare a conquistare 60 punti a fine stagione”.