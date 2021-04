Bucciantini: “Se girano tanti nomi di vari tecnici, significa che non riesci ad accontentarli. Sia Gattuso che De Zerbi…”

Il giornalista di Sky Sport Marco Bucciantini ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “Firenze in questo momento non ha grande appeal, se girano tanti nomi di vari tecnici, significa che non riesci ad accontentarli. Sia Gattuso che Roberto De Zerbi sono tutti allenatori che vogliono un determinato tipo di giocatori e chiedono garanzie in questo senso. I dirigenti della Fiorentina dopo tre anni complicati della squadra devono prendere una decisione”.