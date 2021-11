Budel: “A livello di giocatori, la Fiorentina non ha niente da invidiare a nessuno. Vlahovic è migliorato molto in un aspetto”

L’ex giocatore e oggi telecronista di DAZN, Alessandro Budel, ha parlato di Fiorentina a Radio Bruno Toscana: “Quella di Italiano è una squadra con le idee chiare, forse deve solo migliorare un po’ con le grandi. Può puntare all’Europa, è una squadra con grande qualità: vanno solo trovati gli equilibri giusti, ma a quello ci pensa Italiano che è un tecnico molto capace. A livello di giocatori, la Viola non ha niente da invidiare a nessuno”.

Continua così Budel: “Non è un bel momento per affrontare la Juventus, che sarà costretta a reagire. Dipende anche da come si vede la questione, perché ai bianconeri in questo momento mancano delle certezze e la Fiorentina può approfittarne. Vlahovic? In questo momento, in Serie A lui e Osimhen sono i più forti, assolutamente devastanti. Il serbo è migliorato molto spalle alla porta, adesso sa usare bene il corpo”.