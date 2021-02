Bufera nel Marsiglia di Lirola: si è dimesso Villas-Boas. Tentativo per Sarri

L’avventura dell’ex terzino destro della Fiorentina, Pol Lirola, all’Olympique Marsiglia non è cominciata nel migliore dei modi. Prima l’aggressione ai giocatori (LEGGI QUI), poi le dimissioni del tecnico Andrè Villas-Boas nella mattinata di oggi che sono state accolte dal club francese. L’OM, inoltre, ha comunicato che l’allenatore portoghese potrebbe incappare in una sanzione.

La società transalpina si è messa subito al lavoro per cercare il sostituto di Villas-Boas e avrebbe sondato Maurizio Sarri, ancora sotto contratto con la Juventus e accostato di recente alla Fiorentina. Negativa, come riportato da Sky Sport, la risposta del tecnico, che non vorrebbe legarsi ad una squadra a stagione in corso.