Buffa: “La Fiorentina ha perso un’occasione memorabile. Commisso mi piace molto, c’erano le condizioni per dare uno schiaffo al calcio italiano”

Il noto giornalista Federico Buffa ha parlato anche di Fiorentina nel corso dell’intervista rilasciata a TMW.

“Ho sentito il presidente Rocco Commisso dire che, quando è andato via Vlahovic, i viola erano settimi e che a fine campionato hanno comunque chiuso settimi. La Fiorentina però ha perso un’occasione memorabile, poteva tranquillamente andare in Europa League. C’erano tutte le condizioni per dare uno schiaffo al calcio italiano visto il presidente che ha, che ha il vizietto di dire le cose come stanno, ma non ci è riuscita. È andata in Conference, ma poteva fare di più. Quella gigliata è una realtà in crescita e la città di Firenze ti dà tanto”.

Buffa si sofferma poi su Commisso: “Gli americani vengono qui perché pensano di fare business e quindi gradirebbero regole chiare per tutti perché a casa loro funziona così. A me piace molto, con le sue dichiarazioni ha fatto un po’ di rumore in un mondo che ne ha bisogno. Mi auguro che ci sia un punto di incontro, alla fine, fra quello che chiede Commisso e quello che è il calcio italiano. Il presidente della Fiorentina ha detto delle cose che in Italia non si vogliono sentir dire”.