Buffon e Chiellini ricordano Astori: “I tifosi della Fiorentina hanno dimostrato grande rispetto per Davide. Lui è riuscito a riunire due tifoserie rivali in nome di qualcosa di più grande”

Edera Rivista, giornale mensile fiorentino, ha realizzato un bellissimo documentario in memoria di Davide Astori, andando a sentire le voci di alcuni suoi ex compagni in Nazionale azzurra. Gianluigi Buffon ricorda così l’ex capitano della Fiorentina:

“Capisco la rivalità e il campanilismo, ma di fronte ad un evento del genere mi auguravo di passare almeno inosservato, invece i tifosi della Fiorentina sono stati ancora più intelligenti, ancora più rispettosi del loro capitano e dell’importanza di quella giornata, perchè facendo quello che han fatto hanno dimostrato rispetto a Davide”.

Chiellini, in lacrime, lo ricorda così: “Nel nostro dolore, in quello che va al di la della mera rivalità calcistica, Davide è riuscito a riunire per qualche ora anche due tifoserie così rivali come quella di Juventus e Fiorentina in nome di qualcosa di sicuramente più grande”.