Buffon: “Oh, giochiamo contro la Fiorentina”. E poi ne prese quattro! I tifosi del Real ancora sfottono il portiere della Juventus

Era il 3 giugno 2017, esattamente tre anni fa. La Juventus affrontava in finale di Champions League il Real Madrid che per l’occasione scese in campo con una tenuta tutta viola. E il portiere bianconero Gigi Buffon, di getto, disse all’ingresso in campo: “Oh, giochiamo contro la Fiorentina“.

Una battuta che è rimasta in mente a molti tifosi del Real che, in occasione di questo anniversario, continuano a sfottere l’estremo difensore, con post ironici sui social (di seguito potete vederne uno). Certo, perché quel match fu poi vinto nettamente dai ‘viola’ per 4-1: fu così che il Real Madrid portò a casa la dodicesima Coppa Campioni della sua storia.

Buffon: “Look, we’re playing againts Fiorentina” | no! It’s Real Madrid vs Udinese 😂😂 *LOL

(3 years ago) La Duodécima!💜🤍 pic.twitter.com/rw2PteUwr0 — 𝑀𝓝𝓞𝓛𝓐𝓢 (@4Mnolas) June 2, 2020