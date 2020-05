Bundesliga, brutta sconfitta per Nastasic. Nella disfatta del Mainz spicca la tremenda prova di Edimilson Fernandes

Nella sfide della domenica di Bundesliga, dopo la pesante sconfitta per 0-3 dello Schalke dell’ex viola Matija Nastasic contro l’Augsburg. Il Mainz viene travolto dal Lipsia a domicilio. La squadra biancorossa aveva perso 8-0 contro i ragazzi di Nagelsmann all’andata, stavolta se l’è cavata “soltanto” con 5 gol incassati, complici anche le molte occasioni fallite dagli attaccanti ospiti.

Tra le fila dei padroni di casa, da segnalare la pessima prova dell’ex centrocampista della Fiorentina, Edimilson Fernandes. Lo svizzero gioca 75 minuti ed è autore di un pallone perso sanguinoso a centrocampo in occasione del terzo gol di Sabitzer, non risultando irreprensibile neppure sulla quarta rete, firmata da Werner. Il Mainz rimane a + 4 dalla terzultima posizione, che vale lo spareggio salvezza con la terza classificata di Zweite Bundesliga, in attesa della sfida tra Colonia e Fortuna Düsseldorf. Il Lipsia riconquista la terza posizione in graduatoria, proseguendo la rincorsa al Borussia Dortmund ed al Bayern Monaco.