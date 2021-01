“Buon compleanno Fenomeno”. Gli auguri della Fiorentina a Mutu

Tramite il suo canale Instagram la Fiorentina fa gli auguri ad Adrian Mutu: l’attaccante rumeno compie oggi 42 anni e il canale social viola lo ricorda con una foto accompagnata dalla didascalia “Buon compleanno Fenomeno”. Mutu con la maglia della Fiorentina ha collezionato 143 presenze, 69 gol ed una serie di prestazioni e giocate indimenticabili. Un attaccante come lui farebbe più che comodo alla rosa di Prandelli di oggi, orfana di giocatori capaci di far gol e di essere decisivi negli ultimi metri. Il solo Ribery non basta per raddrizzare le sorti di una stagione al di sotto delle aspettative.

0 0 vote Article Rating