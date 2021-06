Si appena concluso uno dei match più attesi di Euro 2020, la partita tra Francia e Germania. A Monaco di Baviera i transalpini vincono la gara d’esordio grazie ad una gara gagliarda. Il vantaggio della squadra di Deschamps arriva al 20′ grazie all’autogol siglato da Hummels, sfortunato nel mettere il pallone alle spalle di Neuer. Nella ripresa gol annullato a Benzema per fuorigioco. Finisce così 1 a 0 per i campioni del mondo in carica.