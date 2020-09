Buona la prima per Pirlo: la Juve supera la Sampdoria e si unisce al gruppetto delle capoliste – Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Il posticipo della domenica vedeva in campo all’Allianz Stadium Juventus e Sampdoria. I bianconeri si sono imposti 3-0 con i gol di Kulusevski nel primo tempo e Bonucci e Ronaldo nella ripresa. Esordio fortunato dunque per Pirlo, che si unisce alle altre squadre in testa alla classifica tra cui la Fiorentina.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Genoa, Juventus, Napoli, Fiorentina 3, Cagliari, Sassuolo, Hellas Verona, Roma 1, Atalanta 0, Benevento 0, Bologna 0, Cagliari 0, Crotone 0, Inter 0, Juventus 0, Lazio 0, Milan 0, Parma 0, Sampdoria 0, Sassuolo 0, Spezia 0, Udinese 0, Torino 0