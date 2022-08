Buonaiuto: “A Firenze abbiamo dimostrato coraggio contro una grande squadra, le sensazioni sono positive”

La sconfitta all’esordio in Serie A contro la Fiorentina ha lasciato l’amarezza in bocca ma anche tanta fiducia in vista della stagione in casa Cremonese.

Dell’ottima prestazione della formazione lombarda, che ha giocato per un tempo in inferiorità numerica, ha parlato il trequartista della Cremonese Cristian Buonaiuto in conferenza stampa: “Avrei preferito esordire con una vittoria o quanto meno con un risultato positivo, ma comunque resta un’emozione intensa che mi dà carica e voglia di continuare a far bene in questo percorso. Nonostante tutto la partita di Firenze ci ha lasciato molte sensazioni positive. Abbiamo dimostrato di avere coraggio, entusiasmo, compattezza contro una grande come la Fiorentina“.

In vista delle prossime gare Buonaiuto ha aggiunto: “La Cremonese ha dimostrato di essere una squadra che proverà a salvarsi in tutti i modi. Inizialmente non pensavo di poter essere della partita visto lo svantaggio numerico contro la Fiorentina, ma il mister mi ha dato fiducia e spero di essere riuscito a ripagarla. Mi auguro che la Cremonese possa continuare così dal punto di vista delle prestazioni”.