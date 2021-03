Buone notizie dal Centro Sportivo: Dragowski recupera e si prepara a difendere la porta della Fiorentina contro il Genoa

Primo giorno di allenamento dello “Iachini-bis” per la Fiorentina, che con il nuovo tecnico cambierà radicalmente abitudini sia per quanto riguarda il numero di sedute giornaliere sia per gli orari. Dal centro sportivo “Davide Astori” arrivano comunque buone notizie sul conto degli infortunati, a partire da Dragowski.

Secondo quanto riporta Radio Bruno Toscana, il portiere sta lanciando buoni segnali e il suo percorso di recupero procede velocemente. Approfittando della sosta per le Nazionali, Dragowski potrebbe tornare a difendere i pali viola già nella trasferta di Genova. Piccoli passi in avanti anche per Igor, sebbene per rivederlo in campo ci vorranno comunque settimane se non un mese. Fa comunque piacere il fatto che sia tornato a raggiungere il centro sportivo in bicicletta, mentre finora era stato costretto a farsi accompagnare.