Buone notizie dal centro sportivo: Pezzella sta meglio e stavolta la sua presenza in campo non dovrebbe essere in discussione

Arrivano importanti novità dal centro sportivo Davide Astori. Il difensore della Fiorentina German Pezzella infatti sta meglio, e si prepara a scendere in campo contro l’Inter al posto di Ceccherini. Contro i nerazzurri Iachini ritroverà anche Amrabat, da capire se al posto di Duncan o Bonaventura. Tra l’altro, piccola curiosità, l’allenamento odierno è stato interrotto a causa di un violento acquazzone che si è abbattuto su Firenze in queste ore. Iachini avrà comunque tempo nei prossimi giorni per valutare la squadra e le scelte da fare in vista del match di San Siro.

