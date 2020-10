Buone notizie dal Centro Sportivo: Ribery pronto a tornare in campo e stavolta anche Pezzella dovrebbe essere della partita. E domani arriva Martinez Quarta

Buone notizie dal centro sportivo: come riporta Radio Bruno Toscana Franck Ribery, ormai regolarmente in gruppo da diversi giorni, continua a dare buone impressioni in vista dello Spezia. Allenamento con i compagni anche per Pezzella, pronto a riprendersi il posto in mezzo alla difesa. Per quanto riguarda Callejon, come da lui stesso confermato, è più indietro di condizione rispetto ai compagni ma è molto probabile che entrerà a partita in corso a Cesena. Di rientro quest’oggi anche Cutrone e Brancolini, che erano in ritiro con l’under 21, mentre arriverà domani Martinez Quarta. Quest’ultimo, per ovvie ragioni, potrebbe non essere convocato.

0 0 vote Article Rating