Buone notizie dall’Olimpico di Torino: Ranieri perde un pezzo importante in vista della Fiorentina

Dopo l’amara sconfitta di questo pomeriggio contro l’Atalanta di Giampiero Gasperini, la prossima settimana la Fiorentina tornerà a giocare a Marassi contro la Sampdoria. I blucerchiati che, in questo momento stanno giocando nel terzo anticipo della 23° giornata contro il Torino, dovranno fare a meno di tassello importante a centrocampo. Dall’Olimpico di Torino infatti arrivano buone notizie per i viola. Il centrocampista Albin Ekdal è stato ammonito al 39′ del primo tempo e, essendo nella lista dei diffidati, non sarà a disposizione di Claudio Ranieri per la sfida contro i viola.