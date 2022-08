Buone notizie per Duncan: già al lavoro per recuperare dall’infortunio

Durante l’amichevole giocata mercoledì pomeriggio dalla Fiorentina contro il Qatar, il centrocampista ghanese Alfred Duncan ha accusato un dolore alla gamba. L’esito degli esami è stato quello di un problema muscolare, di lieve entità, al bicipite femorale.

Duncan ha quindi abbandonato con un giorno d’anticipo il ritiro austriaco e in mattinata ha raggiunto Firenze. Il centrocampista non volerà insieme ai compagni a Siviglia per l’amichevole prevista per domani contro il Betis e rimarrà al centro sportivo per iniziare fin da subito il percorso di recupero.

L’obiettivo è quello di recuperare Duncan in vista del primo impegno stagionale di domenica 14, quando per la Fiorentina comincerà un vero e proprio tour de force. Per Vincenzo Italiano sarà fondamentale avere tutta la rosa a disposizione.