Buone notizie per il giovane giocatore folgorato: dimesso

Il mondo del calcio si era fermato una volta saluta la tragica notizia. Il giovane dell’Hellas Verona, Andrea Gresele infatti era rimasto folgorato.

Oggi la società gialloblù ha aggottato la situazione medica scrivendo: “Dopo gli incoraggianti responsi della prima fase riabilitativa che non ha rilevato significativi deficitmotori e cognitivi, è stato dimesso dall’ospedale di Negrar per fare ritorno a casa, in famiglia. Il 18enne vicentino proseguirà a domicilio la convalescenza, cui seguiranno le fasi successive del percorso riabilitativo”.