Niente riposo per la Roma dopo la sconfitta contro il Milan: i giallorossi tornano in campo mercoledì contro la Fiorentina. Nella seduta di allenamento odierna a Trigoria, i calciatori, come di consueto all’indomani di ogni partita, hanno lavorato divisi in due gruppi: uno composto da coloro che sono stati impiegati nella serata di ieri e uno composto dai calciatori non impiegati.

Tornano a lavorare in gruppo Bryan Reynolds e Chris Smalling: da capire se il centrale inglese potrà giocare dal 1′ o si accomoderà in panchina. Lavoro a parte, come si legge su romanews.eu, per Ibanez, Calafiori, Dzeko, Santon e Zaniolo, tutti alle prese con i recuperi dai rispettivi infortuni. E tutti assenti per la partita contro la Fiorentina.