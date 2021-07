Burdisso: “Gonzalez la sorpresa della Copa America. Gli argentini e Pulgar torneranno a Firenze stramotivati e noi dovremo sfruttare questo entusiasmo”

Il direttore tecnico della Fiorentina, Nicolas Burdisso, ha parlato con il sito ufficiale viola (Acffiorentina.com) facendo una sorta di bilancio dopo la Copa America: “Ho visto la finale in diretta, noi argentini aspettavamo da tempo questa vittoria, ma l’ho fatto anche perché tre nostri ragazzi erano lì e bisognava dare supporto a loro. E’ stata un’edizione molto particolare, questi ragazzi sono stati in una bolla per quasi 45 giorni, senza famiglia, senza affetti. E poi non sapevamo dove si sarebbe giocata fino all’ultimo”.

E ancora: “La definirei un’esperienza molto positiva quella dei tre viola. Pezzella è quello che ha più esperienza è stato molto positivo e molto continuo. Martinez Quarta ha fatto l’esordio in questa competizione, che è sempre molto difficile e ha dimostrato personalità e di essere all’altezza della situazione. E Gonzalez è stata una delle sorprese di questa Copa America. E’ stato nel mezzo di un trasferimento importante, ma è rimasto molto concentrato e molto motivato. E poi alla fine i risultati si sono visti”.

Una vittoria la loro che potrebbe avere ripercussioni positive anche per la Fiorentina: “E’ una spinta grandissima per la loro carriera – conclude Burdisso – e noi dobbiamo fare tesoro di questo. Arriveranno qui e saranno stramotivati, così come lo sarà Pulgar che ha fatto una grandissima Copa America col Cile o come Castrovilli. Questo è lo stimolo che genera entusiasmo ed è un qualcosa che ci serve”.