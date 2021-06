Burdisso operativo fin da subito sul mercato. Ecco quando ci sarà l’annuncio ufficiale del suo ingresso in dirigenza

L’edizione odierna de La Nazione riferisce alcuni dettagli sull’approdo di Nicolas Burdisso alla Fiorentina in veste di dirigente. L’ex manager del Boca Juniors si unirà al ds viola Daniele Pradè che nel 2009 lo aveva portato da giocatore alla Roma prelevandolo dall‘Inter, e lo affiancherà per due anni.

Burdisso dovrebbe essere presentato prima del 12 luglio, la data della conferenza del tecnico Rino Gattuso, e l’annuncio ufficiale dovrebbe arrivare entro questa settimana. Diventerebbe così fin da subito operativo e pronto per sondare tutti i canali di mercato che si stanno aprendo con l’Argentina e il Sudamerica.