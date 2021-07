Burdisso: “Quando mi hanno parlato di questa opportunità, l’ho vista subito come una sfida bellissima. Cercheremo talenti in tutto il mondo e…”

Il nuovo Direttore Tecnico della Fiorentina Nicolas Burdisso ha esordito così ai canali ufficiali del club gigliato: “L’impatto è stato bellissimo, soprattutto perchè è una città e un popolo che conoscevo. Quando mi hanno parlato di questa opportunità, l’ho vista subito come una sfida bellissima“.

E ancora: “Sono responsabile tecnico della società e dovrò collegare i bisogni della prima squadra ma anche del settore giovanile. Cercheremo talenti in tutto il mondo e sarò io a proporre i nomi attraverso un piano che dovrà portare calciatori anche in Prima Squadra. Il concetto di Area Tecnica è legato a ciò che mi piace fare ed è bello farlo in una società come quella viola”.