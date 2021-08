Burdisso, serietà e conoscenze al servizio della Fiorentina. Il nuovo dirigente viola ha voglia di lasciare il segno – FOTO

Una delle new entry di questa stagione all’interno della dirigenza della Fiorentina risponde al nome di Nicolas Burdisso. L’argentino è arrivato nelle vesti di direttore tecnico, con l’obiettivo di ricoprire un ruolo di rilievo nelle operazioni di mercato che riguardano in particolare i giocatori sudamericani. Lo stesso Nicolas Gonzalez d’altronde ha ammesso che Burdisso lo ha aiutato a scegliere la Fiorentina, e il dirigente viola potrebbe risultare fondamentale anche in altre trattative come quella per l’esterno Carlos De Pena (ipotesi emersa in queste ore).

Burdisso ha voglia di lavorare e di farlo bene, come dimostrano le foto che ha appena postato su Instagram. Immagini che lo ritraggano con Pradè e Barone, accompagnate dalla scritta “Al lavoro” con tanto di cuori viola. Il mercato prosegue, Burdisso continua a lavorare con serietà e dedizione come ha sempre fatto. Con l’intenzione di mettere a disposizione della Fiorentina le proprie conoscenze e di regalare ai tifosi dei colpi importanti.