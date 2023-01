Burdisso torna a sondare il terreno in Argentina: la Fiorentina osserva un giovane difensore

Quello del calcio argentino è un panorama da tenere sempre in considerazione, da quando Nicolas Burdisso è entrato a far parte della dirigenza della Fiorentina. L’ultimo nome in arrivo dal Sudamerica è quello di Valentin Gomez, secondo il media locale Velez a Fondo osservato speciale proprio della società viola.

Gomez, difensore centrale classe 2003, ha un contratto che scade tra due anni e una clausola rescissoria di 10 milioni. Il Velez, club in cui milita attualmente, non vorrebbe cederlo prima di giugno ma una trattativa potrebbe essere intavolata già adesso in prospettiva. Su Gomez ci sarebbe anche l’interesse dell’Udinese.