Burdisso: “Vogliamo partire forte come nella passata stagione. In ritiro i giocatori sono stanchissimi, significa che si stanno allenando bene”

Il direttore dell’area tecnica della Fiorentina Nicolas Burdisso si è soffermato anche su altri temi nel corso della diretta su TikTok.

“Provo sempre ad essere una risorsa per chiunque, dagli allenatori ai ragazzi: avere una comunicazione chiara è importantissimo. Nella passata stagione abbiamo detto a Italiano che dovevamo partire forte, e vogliamo ripeterci anche in quella che comincerà nelle prossime settimane. Il Mondiale porterà via molta energia, da parte nostra non possiamo far altro che pensare ad allenare i giocatori che rimarranno qui”.

Continua così Burdisso: “Ogni giorni la stanchezza dei giocatori aumenta, ma ciò vuol dire che si stanno allenando bene. Ho visto davvero a pezzi Jovic, Cabral e Biraghi e nelle ultime ore Sottil. Questo lavoro ce lo troveremo tra qualche settimana quando le gambe andranno da sole”.