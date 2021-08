Burdisso: “Vogliamo rinnovare il contratto di Vlahovic. Importante che oggi sia in campo”

Il direttore tecnico della Fiorentina, Nicolas Burdisso, ha parlato a Italia 1 a pochi minuti dal calcio d’inizio della partita di Coppa Italia contro il Cosenza.

Queste le sue parole: “Vlahovic? La nostra intenzione è di rinnovare il contratto. Lo hanno detto anche i dirigenti ed è quello che vuole il mister e la piazza. Per noi la cosa importante è che oggi sia in campo. De Rossi? Daniele è un predestinato, il fatto che cominci ad allenare in prima persona mi fa tanta allegria”.

Continua così Burdisso: “Io decisivo per convincere Nico Gonzalez? No, è stato la società a persuaderlo, è molto convinto della sua scelta. Milenkovic? Per noi è una risorsa, mentalmente è qui come gli altri”.