Buscaglia: “La Fiorentina è una squadra in costruzione. Turn over? E’ una mossa scientifica da parte di Italiano”

Il commentatore Dazn Ricky Buscaglia, è intervenuto così a Radio Toscana: “Ho visto una Fiorentina in costruzione, con il doppio impegno sarà una stagione decisamente dispendiose. La squadra gigliata vince poco obiettivamente, credo serva un po’ di calma in una stagione folle. Sarà importante scollinare bene a febbraio, andare oltre il girone di Conference League e restare attaccati al treno di testa. Ci sono molte incognite in questa stagione, ci saranno praticamente due campionato.

Poi ha continuato: “Abbiamo visto un turn over massiccio da parte di Italiano, ma penso che sia una mossa scientifica, per tenere tutti sulla corda. Sottil? Penso che possa essere la sua annata. Lo vedo decisamente più convinto rispetto alla passata stagione”.