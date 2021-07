Buso: “La Fiorentina deve affiancare un altro attaccante a Vlahovic. Sembrano tutti brocchi, ma non è così: vi dico il mio pensiero su Antognoni”

L’ex allenatore delle giovanili della Fiorentina , Renato Buso , è intervenuto a TMW Radio soffermandosi su diversi temi legati, alla Viola, a cominciare da Dusan Vlahovic . Ecco le sue parole: “Può diventare un grandissimo attaccante, sa proteggere la palla e ha personalità: inizia e finisce gli allenamenti dopo tutti, hai sempre la sensazione di avere davanti qualcosa di importante. Dentro ha cattiveria e determinazione, anche se deve migliorare molto su tenuta e uso del piede destro. Ha caratteristiche sempre più difficili da ritrovare in attaccanti di questo tipo. Cosa potrà portare ad un rendimento differente questa Fiorentina ? L’allenatore valuterà, ma l’errore da non fare è quello di avere un solo attaccante. Lo scorso anno Vlahovic ha retto da solo tutto l’attacco, gli altri invece hanno sempre avuto una condizione precaria. Da questo punto di vista è andata bene perché Vlahovic non ha mai avuto problemi, ma devono cercargli una spalla. Magari da fargli sentire anche un po’ di pressione e rischio di perdere il posto. Qualcosa comunque devono cambiare, anche senza stravolgere. Dopo certe annate sembrano tutti scarsi o brocchi, ma non è così . Con l’occhio di un allenatore diverso anche chi ha reso poco può diventare importante”.

Buso si sofferma poi sull’addio di Antognoni alla Fiorentina: “Vederlo rinunciare ad un certo ruolo significa che sono mancati i presupposti del confronto. Ha deciso di andarsene e mi dispiace molto perché rappresenta la Fiorentina. Non saprei che dire, credo neanche lui abbia avuto le spiegazioni necessarie. Penso che anche per questo abbia rinunciato. Il rapporto tra Commisso e la città? Bisogna conoscere la città, trovarne le sfaccettature. Anche Commisso sa che è una piazza che vive di calcio, ma è pure città meravigliosa, goliardica, che vive d’arte e di prese in giro. Non offese, eh, ma questa è Firenze. Chi ci vive può capirlo, chi è lontano no. A Firenze vittorie e sconfitte vengono vissute a mille all’ora, sempre pronti a ripartire. Non la potrai cambiare, devi adattarti a questa meravigliosa passione verso la Viola”.