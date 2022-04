Buso: “La Fiorentina è in grado di fare l’impresa a Torino. Vi dico le differenze tra Italiano e Allegri”

L’ex giocatore della Fiorentina Renato Buso, intervenuto a Radio Bruno Toscana, si è soffermato sulla partita di domani contro la Juventus.

“La Fiorentina può fare l’impresa, anche perché nelle partite contro la Juventus se l’è giocata fino alla fine. Da gennaio in poi la squadra di Italiano è cresciuta molto, mentre i bianconeri sono rimasti sempre lì. Andare a vincere a Torino non sarà facile, ma in trasferta la Fiorentina ha dimostrato di giocarsela con chiunque. E ci vorrà anche un pizzico di fortuna, quella che non ha avuto nella partita d’andata”.

Continua così Buso: “Italiano ha dato una svolta alla Fiorentina dopo annate molto difficili ed è stato bravo a capire che la squadra non poteva difendersi bassa. Ha tenuto così molto lontano dall’area le squadre avversarie, attaccando molto alto. La Juventus ha sempre basato il suo stile sulle giocate dei singoli e non sul collettivo. Questa è la differenza tra i due allenatori”.