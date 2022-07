Buso: “La Fiorentina ha fatto degli ottimi acquisti, ma manca ancora qualcosa. Gollini? Lo consigliai io Corvino”

L’ex calciatore della Fiorentina Renato Buso, intervenuto a Lady Radio, ha parlato così dei temi del momento in casa viola.

“Consigliai Gollini alla Fiorentina dopo averlo visto in una partita delle giovanili, a quel punto Pantaleo mandò alcuni osservatori a vederlo e in tempi brevi decise di prenderlo. Si vedeva già che aveva delle caratteristiche importanti e infatti qualche anno dopo andò al Manchester United“.

Continua così Buso: “Gli acquisti della Fiorentina, o quelli in procinto di diventarlo, sono importanti: Mandragora è diverso da Torreira, ma è un ottimo giocatore anche se manca qualcosa in mezzo al campo ancora. E’ importante che Italiano abbia fin da subito i nuovi a disposizione, visto che ad agosto farà subito sul serio. Dodô è un ottimo giocatore, che andrà a sostituire un profilo importante come Odriozola“.