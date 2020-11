Bussolin: ” Nardella dia più supporto a Commisso per lo stadio. Non si può accogliere un investitore con prese in giro come il Bando Mercafir”

Il Capogruppo della Lega a Palazzo Vecchio e Commissario cittadino,Federico Bussolinè intervenuto a Lady Radio parlando dello stadio della Fiorentina: “Lo Stadio Franchi non è la cupola del Duomo, ci si va per vedere le partite e non per fotografare le scale elicoidali. Quando siamo vicini alla modernizzazione e all’efficientamento di una struttura nascono associazioni ed iniziative; alla fine Franchi o non Franchi si chiedeva un aggiornamento della struttura per la città, dignitoso ed adeguato per ciò che la squadra vuole deve diventare. Ho sempre sostenuto le iniziative del Presidente Rocco Commisso, ma non in base a dove tira il vento come Nardella o alcune associazioni. Non si può accogliere un investitore che merita delicatezza con prese in giro come il bando Mercafir; invogliandolo così a far provocazioni come l’idea dello stadio altrove. La questione stadio merita più supporto che non sta arrivando da Nardella.Io personalmente non avrei abbandonato Rocco e la Fiorentina e gli avrei dato più certezze”.

