Cabral bacchettato dalla stampa brasiliana: “Il piano Italia va storto, a rischio la convocazione per i Mondiali”

In casa Fiorentina si alternano le considerazioni su Arthur Cabral, autore finora di prestazioni eccelse e altre meno convincenti. Se però l’opinione pubblica viola si mantiene cauta sull’attaccante, arrivato da troppo poco tempo per essere veramente giudicato, lo stesso non si può dire di quella brasiliana.

La stampa sudamericana, infatti, si concentra su Cabral in ottica Nazionale. Su Uol Sport, quest’oggi, si legge a caratteri cubitali il titolo: “Il piano Italia va storto, Cabral soffre la mancanza di gol”. Nell’articolo, il giornalista Rafael Reis scrive che il centravanti della Fiorentina si è alternato con Piatek finora, non riuscendo quindi a conquistare la titolarità fissa.

Secondo il portale brasiliano Cabral starebbe mettendo a forte rischio la possibilità di essere convocato per i Mondiali. La Nazionale può contare su tanti giocatori offensivi di qualità e, salvo clamorose prestazioni contro Sampdoria e Juve, è difficile che Cabral ritrovi la convocazione dopo l’ultima datata ottobre 2021.