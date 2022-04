Prima della partita contro l’Empoli l’attaccante della Fiorentina Arthur Cabral, titolare quest’oggi, ha parlato a DAZN: “Italiano? Ho un buon rapporto on l’allenatore, chiede sempre tanto in allenamento e in partita. Questo significa migliorare tutti i giorni”.

Poi aggiunge: “Il peso della maglia 9 è un peso buono, e mi fa dimostrare che posso stare in questo gruppo”.