Cabral è un punto interrogativo: le proposte ci sono, l’intenzione della Fiorentina…

L’attaccante della Fiorentina Arthur Cabral non è propriamente oggetto di discussione in chiave calciomercato, ma non ha affatto convinto in questo avvicinamento alla ripresa del campionato. La rete contro la Primavera nel test in famiglia non ha cancellato le prove opache nelle amichevoli precedenti, ma soprattutto quelle nella prima parte di stagione, dove si sono visti quattro gol (tra Serie A e Conference), ma prestazioni molto lontane dall’essere convincenti.

Il futuro immediato del brasiliano, in realtà, potrebbe anche prendere un risvolto diverso. Come detto e ribadito più volte, Cremonese e Sampdoria hanno aperto alla possibilità di accogliere il brasiliano in prestito fino a giugno 2023. Ancora da conoscere con chiarezza le volontà della Fiorentina, che valuterà sicuramente l’operato del brasiliano durante questo mese, ma che ai blocchi di partenza non sembra essere intenzionata a cederlo.

La Fiorentina, in ogni caso, si trova a un punto cruciale per dare un’altra chance a Cabral e valorizzare l’investimento fatto a gennaio scorso. Il numero 9 viola non si sta godendo la complicatissima convivenza con Jovic e avrebbe bisogno di fiducia e continuità, ma senza qualcuno che è pronto a promettergli questi fattori, la missione si fa in salita. Se il prestito sarà davvero l’opzione migliore per la Fiorentina, lo deciderà la Fiorentina stessa.