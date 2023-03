Cabral fa evaporare gli incubi, Quarta ispiratore delle azioni viola. Un campo butterato che avrebbe fatto schifo perfino ad una colonia di nutrie

Su un campo butterato come se avesse avuto la varicella, che avrebbe fatto schifo perfino ad una colonia di nutrie, la Fiorentina conquista la sua centesima vittoria in Europa e, soprattutto, il pass per i quarti di Conference.

Milenkovic – 7 – Festeggia la duecentesima gara in viola con il gol che toglie le ultime paure. Quando la partita diventa ruvida, lui certamente non si scompone.

Martinez Quarta – 7 – Controlla gli accenni d’attacco del Sivasspor e si propone come ispiratore delle azioni viola. Tenta perfino una percussione che finisce con un tuffo in area avversaria.

Cabral – 7 – Puntuale all’appuntamento col gol che fa evaporare gli incubi.

