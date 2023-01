Cabral intensifica i ritmi, Jovic e un’assenza programmata, il Bonaventura mascherato. Due giocatori sicuramente out

Parziale rientro in gruppo per l’attaccante della Fiorentina, Arthur Cabral. Il brasiliano ha intensificato i carichi di lavoro e il momento del suo ritorno in campo dopo l’infortunio si avvicina. Difficile che possa essere disponibile per la trasferta contro la Lazio, possibile invece averlo a disposizione mercoledì prossimo per la sfida di Coppa Italia contro il Torino.

Non si è allenato in gruppo Luka Jovic, ma questa seduta personalizzata era programmata da tempo. A parte continuano a lavorare Gaetano Castrovilli e Riccardo Sottil i due sicuramente non ci saranno all’Olimpico.

Giacomo Bonaventura sarà a invece regolarmente a disposizione e giocherà con una maschera in carbonio a protezione del naso fratturato.