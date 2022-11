Cacciatore: “Duncan mi ha parlato molto bene di Italiano. Cragno? Non mi spiego perché non giochi a Monza”

A Radio Bruno, l’ex difensore Fabrizio Cacciatore ha parlato di Fiorentina e di alcuni giocatori viola, in particolare il suo ex compagno di squadra Alfred Duncan: “Alfred mi ha parlato molto bene di Italiano, ma si vede che è un grande allenatore, lo ha dimostrato sul campo. Duncan nel suo ruolo a Firenze ha tanta competizione, ma può interpretare vari ruoli, dipende da cosa gli chiede il mister”.

“Sabiri? Lo conosco bene, può ancora migliorare tanto. Prima non lo conosceva nessuno, ora si è fatto un nome e sarebbe perfetto sulla trequarti per la Viola. Ha grandi doti, è ovvio faccia un po’ più di fatica in questa Samp. Su Cragno invece posso dire che non sto capendo il motivo per il quale non giochi a Monza. A Cagliari ha fatto grandi cose”