Cacciatore: “Serve lucidità per affrontare tre competizioni. Gli attaccanti viola alla lunga faranno bene”

L’ex terzino di Hellas e Chievo Fabrizio Cacciatore ha parlato a Radio Bruno della situazione in casa Fiorentina. Queste le sue parole: “Italiano è un allenatore pronto e preparato, le difficoltà sono normali, ma può tornare a fare bene. Serve più lucidità a questa Fiorentina per affrontare tre competizioni. La partita contro il Verona può rappresentare la svolta, si è visto un calcio propositivo”

E sugli attaccanti: “Jovic e Cabral sono giocatori forti, alla lunga sono convinto che possano fare bene. Devono ancora ambientarsi in un campionato non facile come la Serie A”