Il Direttore Sportivo del Penarol, Guglielmo Varela è intervenuto a Sport 890 parlando di Martin Caceres e il suo arrivo in Uruguay: “È una notizia falsa. Non è tra i nomi che interessa al Peñarol per rinforzare la sua squadra”.

Una smentita forte dopo le notizie circolate dal Sudamerica nelle ultime ore. Il giocatore resterà alla Fiorentina?