Caceres convocato dall’Uruguay per le prossime gare contro Colombia e Brasile

Da poco rese note le convocazioni dell’Uruguay per i prossimi impegni della nazionale sudamericana contro Colombia e Brasile in programma il 13 e il 17 novembre valevoli per le qualificazioni al prossimo Mondiale in Quatar nel 2022. Tra i 25 giocatori chiamati da Tabarez presente il difensore della Fiorentina Martin Caceres, oltre agli “italiani” Godin, Nandez e Bentancur.

👕 #Eliminatorias #Qatar2022 🇶🇦 📋 El Cuerpo Técnico de @Uruguay reservó a 2⃣5⃣ futbolistas del exterior para enfrentar a Colombia y Brasil. 📆 Inicio de los entrenamientos: 9/11 en Barranquilla. 🇨🇴🇺🇾 13/11 – 15:30 h (17:30 h Uy)

🇺🇾🇧🇷 17/11 – 20:00 h ℹ️https://t.co/8r4fWtfsiQ pic.twitter.com/JFuFBqNnXl — Selección Uruguaya (@Uruguay) October 23, 2020