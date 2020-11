Caceres da terzino destro vince nettamente contro Cuadrado e la Colombia

Scappato dalla bolla italiana, il difensore dell’Uruguay Martin Caceres è sceso subito in campo contro la Colombia dell’ex Fiorentina Juan Cuadrado. Per Caceres novanta minuti in campo in una posizione insolita, almeno per quanto visto nell’ultimo periodo. L’ex Lazio e Juventus, infatti, ha giocato da terzino sinistro.

L’Uruguay ha vinto per 0-3 con i goal di Edinson Cavani al 5′, suggerito da Nandez, quello di Suarez al 54′ su rigore mentre ha chiuso le marcature Nunez al 73′. Caceres ha giocato per tutti i 90′.