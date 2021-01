Caceres e Dragowski aiutano Simy a segnare, ma è l’unico vero pericolo corso dalla Fiorentina. Finalmente Pezzella!

Continua la rubrica di Fiorentinanews.com dedicata all’analisi della fase difensiva della Fiorentina, con un’attenzione particolare agli eventuali gol subiti dalla squadra di Cesare Prandelli.

Contro il Crotone la retroguardia viola ha corso pochissimi rischi, tanto che l’azione del gol rossoblu è stata praticamente l’unico tiro in porta davvero pericoloso. Nell’occasione sono in tre a condividere la colpa: Caceres che si perde l’uomo, Dragowski che non esce (ed è anche poco reattivo sul colpo di testa) e Biraghi che tarda a salire tenendo in gioco l’attaccante avversario.

Quanto ai tre centrali, invece, spicca la prestazione di Pezzella. Il capitano si fa apprezzare per una super chiusura su Simy nella ripresa, e in generale trasmette sicurezza. La stessa di Milenkovic, che riscatta il passo falso di Napoli con la consueta prova di grande solidità. Sufficiente anche Igor, per lunghi tratti condizionato dall’ammonizione rimediata in avvio.

A venti minuti dalla fine il tecnico Prandelli si tutela inserendo Martinez Quarta, che più di una volta mette in mostra le specialità della casa: la giocata d’anticipo e l’avanzata palla al piede. Due cose che ci piacciono molto e che ne evidenziano la leadership, a conferma che col tempo questo ragazzo può diventare davvero una risorsa importante.