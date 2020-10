Caceres: “In campo meritiamo qualcosa di più. Chiesa? Tutti vogliono fare il grande salto ma lui è consapevole di dover fare il massimo”

Il difensore della Fiorentina Martin Caceres commenta così l’attualità a Sky Sport in casa viola prima della gara contro la Sampdoria: “Con l’Inter è stata una bella partita nonostante il risultato. Oggi giochiamo contro una grande squadra anche se è a zero punti in classifica, e noi abbiamo mostrato di meritare di più. Chiesa? Si parla sempre di mercato, lui è un grande professionista e sa che deve dare il massimo in campo. Tutti vogliono fare il grande salto ma lui è consapevole che oggi in campo deve dare il massimo per la squadra e per se stesso”.

