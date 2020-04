Caceres: “La Fiorentina è un grande club e penso che starò qua a lungo, sono rimasto sorpreso. Non conoscevo Firenze ma…”

Nel corso di una diretta Instagram, il difensore della Fiorentina Martin Caceres ha approfittato per parlare della città di Firenze: “Sono contento di stare a Firenze, la Fiorentina è una grande club e penso che starò qua a lungo. Sono rimasto sorpreso. Faccio un grande saluto a tutti i tifosi fiorentini e sono vicino a coloro che sono in difficoltà. Non conoscevo Firenze prima di arrivare in Italia. Devo dire che è una città bellissima. Si sta molto bene qua”.