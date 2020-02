Il giocatore della Fiorentina, Martin Caceres sarebbe volato in Uruguay per alcuni problemi familiari. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport il giocatore potrebbe non essere a disposizione di Beppe Iachini in quanto rientrerà a Firenze in nottata e potrebbe essere, ormai, troppo vicino alla partita di Sabato. Tutto è in corso di valutazione, anche se Igor è già pronto a sostituire l’ex Lazio all’interno della difesa a tre viola.