Cagni a FN: “Se Commisso ha richiamato Iachini significa che ha fiducia in lui. Vlahovic? Rimarrà titolare se dimostrerà di meritarlo”

Dopo le dimissioni di Prandelli, quella di richiamare Beppe Iachini è stata una scelta logica. Il tecnico, ancora sotto contratto con la Fiorentina, conosce bene i giocatori e ha già salvato la squadra nella scorsa stagione. Nel corso della sua intervista per Fiorentinanews.com, l’allenatore Luigi Cagni ha parlato anche di lui e del suo futuro:

E’ tornato Iachini, scelta logica essendo ancora sotto contratto. Ma stavolta esiste la possibilità che Commisso lo riconfermi dopo il fallimento di questa stagione?

“Se Commisso ha richiamato Iachini significa che ha fiducia in lui. Il presidente è un imprenditore di livello, che da quando è arrivato ha dimostrato di fare le cose concretamente e non di chiacchierare e basta. Ha tirato fuori dei soldi veri, ha fatto quasi tutte le cose che voleva fare e si sta battendo contro chi intende mettergli il bastone tra le ruote. Non so se confermerà Iachini per la prossima stagione, ma di sicuro molte società stanno riflettendo sul futuro del proprio allenatore. Mi aspetto un giro di panchine, dal momento che Napoli e Roma dovrebbero cambiare innescando un possibile effetto domino”.

Con Prandelli Vlahovic era diventato il titolare inamovibile in attacco, mentre Iachini lo alternava continuamente. Ora che il tecnico è tornato, come pensa che lo gestirà?

“Iachini è un allenatore esperto, ciò che gli interessa è il risultato. Per cui se Vlahovic continuerà a meritare di essere l’attaccante titolare della Fiorentina, allora il posto non glielo toglierà nessuno. Sono contento che questo ragazzo sia esploso, mi dispiaceva molto quando non riusciva a esprimersi nonostante le sue grandi qualità”.